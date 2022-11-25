بعد حديث عن إصابته بـ"جلطة".. "الرئاسي الليبي" يوضح الحالة الصحية لموسى الكوني

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى أوهيبة، أن موسى الكوني نائب رئيس المجلس، "حالته مستقرة، وذلك عقب إصابته بوعكة صحية طارئة.

وقالت أوهيبة، في تصريح صحفي مقتضب: "عقب إصابته بوعكة صحية، دخل النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني إلى المستشفى في طرابلس، حيث أجرى بعض الفحوصات والتحاليل".

وأضافت أوهيبة أنه "وبحسب إفادة الطاقم الطبي، فإن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق".

من جانبه كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، عبر فيسبوك: "تمنياتي لأخي موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الشفاء العاجل، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي تعرض لها. سائلين الله أن يمده بالصحة ويديم عليه العافية".