ليبيا.. تبادل للتصريحات "المتشنجة" بين المشري وصالح بعد قرب التوصل لاتفاق

جاء ذلك، عقب كلمة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ألمح فيها إلى "احتمال التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة"، لافتًا إلى أنّ "ما حصل هو مجرد تقارب لفظي دون أفعال"، وذلك بعد تضارب موقفهما من مسألة ترشح العسكريين للانتخابات.

وقال "صالح" في افتتاح جلسة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي إنّ "ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع المجلس الأعلى للدولة أقوال دون أفعال تنتج عن هذه العملية".

مضيفًا أنّ "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة ليس سوى مجلس استشاري، وعليه احترام قراراتنا"، مؤكدًا أنّ "الحل الصحيح هو أن يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري لوضع قاعدة للانتخابات".