عقيلة صالح: من الممكن إجراء الانتخابات في نوفمبر
قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الإثنين، إنه من الممكن إجراء الانتخابات الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نهاية الأسبوع الحالي.
و قال عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك، لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى أحداهما فرصة لإعاقة الأخرى".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على الانتخابات"، معتبرا أن ما يعرقل الانتخابات هو التدخلات الخارجية.
و تابع رئيس البرلمان الليبي، أنه لم يكن هناك أي سبب قانوني أو دستوري يمنع الانتخابات، و رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح لا يزال يقول إن القوة القاهرة لا زالت قائمة، لكن أعتقد أن القوة القاهرة هي وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون في طرابلس".
وأكد عقيلة صالح أن هناك "بعض الخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات، بسبب إبعاد بعض الشخصيات لأنهم مزدوجو جنسية أو لانتسابهم إلى القوات المسلحة، مشددا على "ضرورة ترك الأمر للشعب الليبي لاختيار رئيسه".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال المجلسان في بيان مشترك، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".