عقيلة صالح: من الممكن إجراء الانتخابات في نوفمبر

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الإثنين، إنه من الممكن إجراء الانتخابات الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نهاية الأسبوع الحالي.

و قال عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك، لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى أحداهما فرصة لإعاقة الأخرى".