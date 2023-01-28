تناقش ملفات الطاقة والأمن.. رئيسة الحكومة الإيطالية تبدأ زيارة إلى طرابلس

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أنّ ميلوني ستركز في زيارتها إلى طرابلس اليوم على ملفات "تطوير قطاع الطاقة الليبي في ضوء الزيادة المحتملة في إمدادات الغاز والنفط لإيطاليا، ومساعدة ليبيا على استعادة استقرارها المفقود، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".

وبحسب "نوفا"، سيعقد الوفد الإيطالي اجتماعات في طرابلس مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مضيفة أنّه "بعد وصوله إلى طرابلس، يعقد الوفد الإيطالي سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، من بينهم رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس هيئة الشؤون الداخلية عماد الطرابلسي".