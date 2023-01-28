تناقش ملفات الطاقة والأمن.. رئيسة الحكومة الإيطالية تبدأ زيارة إلى طرابلس
بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد إيطالي يتقدمه وزير الخارجية أنطونيو تاياني.
وتجري رئيسة الحكومة الإيطالية سلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين بدءا برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومن المنتظر أن تبحث جملة من الملفات أبرزها تطوير قطاع الطاقة في ظل ازدياد إمدادات النفط والغاز نحو إيطاليا، واستعادة الاستقرار لليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أنّ ميلوني ستركز في زيارتها إلى طرابلس اليوم على ملفات "تطوير قطاع الطاقة الليبي في ضوء الزيادة المحتملة في إمدادات الغاز والنفط لإيطاليا، ومساعدة ليبيا على استعادة استقرارها المفقود، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".
وبحسب "نوفا"، سيعقد الوفد الإيطالي اجتماعات في طرابلس مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مضيفة أنّه "بعد وصوله إلى طرابلس، يعقد الوفد الإيطالي سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، من بينهم رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس هيئة الشؤون الداخلية عماد الطرابلسي".
وأكدت وكالة "نوفا" أن الطرفين سيشهدان توقيع بعض الاتفاقيات، لا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة "إيني" ومؤسسة النفط الوطنية الليبية لتطوير حقول الغاز البحرية.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنّ "الاتفاقية بين شركة الطاقة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية تكتسب أهمية إستراتيجية"، مشيرة إلى أنّ "تفاصيل الاتفاق لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي".
لكن وفقًا لوسائل الإعلام الليبية، سيكون لها قيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار، وهي من بين أكبر الاستثمارات في قطاع المحروقات الليبي منذ سنة 2011.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، قد أكد أمس في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن توقع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية اتفاق إنتاج بقيمة 8 مليارات دولار لإنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم (حوالي 24 مليون متر) من حقلي غاز بحريين في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بن قدارة أن من المنتظر توقيع الاتفاق السبت خلال زيارة ميلوني إلى طرابلس، وينص على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل على أساس اتفاق جرى عام 2008 وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بين 2017 و 2018.