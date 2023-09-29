البرلمان الليبي يتسلم النسخة النهائية للقوانين الانتخابية.. وجلسة مرتقبة بعد أيام

كشف عضو لجنة 6+6 الليبية لإعداد القوانين الانتخابية "عز الدين قويرب" في تصريح صحفي، أمس الخميس، عن تسليمه النسخة النهائية للقوانين الانتخابية لرئاسة البرلمان لاعتمادها.

فيما أوضح عضو اللجنة "ميلود الأسود" أن النسخة النهائية تضمنت أغلب الملاحظات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات، والملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية.

من جانبه قال عضو البرلمان الليبي "عبدالمنعم العرفي" في تصريحات صحفية، الخميس، إن جلسة الأسبوع المقبل ستبحث ما تم إنجازه في القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.