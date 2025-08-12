ليبيا.. تحذير أممي من أعمال استفزازية بطرابلس قبل عرض خريطة الطريق

حذرت المبعوثة إلى ليبيا، حنا تيتيه، من أعمال استفزازية في العاصمة طرابلس وذلك قبيل عرض خارطة طريقها الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي، والتي يسود ترقب حولها.

وعلى هامش لقائها برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حثت تيتيه على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة الليبية.

من جهته، قال مصدر سياسي ليبي مطلع، إن "البعثة الأممية تخشى من أن تندلع اشتباكات دامية جديدة في طرابلس في حال شعرت الميليشيات وبعض الأطراف السياسية بأن خارطة طريق تيتيه لا تخدم مصالحها".

وأضاف المصدر، لـ"إرم نيوز"، أنه "من المحتمل أن تكثف تيتيه في الأيام المقبلة لقاءاتها مع الفرقاء السياسيين في ليبيا قبيل عرض خارطة طريقها، التي من المتوقع أن ترسم طريقاً نحو الانتخابات العامة".

وأشار إلى أنه "من الضروري إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات".

بدوره، أفاد بيان للبعثة الأممية: "التقت الممثلة الخاصة للأمين العام حنّا تيتيه بالدبيبة في طرابلس، وتناولت المناقشات العملية السياسية في ضوء نية الممثلة الخاصة الإعلان عن خارطة الطريق في إحاطة مجلس الأمن القادمة في 21 أغسطس".