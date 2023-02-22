بعد مقترحه تنظيم مؤتمر للمصالحة.. هل يستعيد الاتحاد الأفريقي دوره في ليبيا؟

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد الإثنين: " التقينا بمختلف الأطراف، ونعمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني الذي سيُعقد برئاسة لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو".

لكن الاتحاد الأفريقي دوره ضعيف للغاية في ليبيا ما يجعل فرص نجاحه في هذه المبادرة ضئيلة، مقارنة بأطراف أخرى، وفق متابعين.

وقال الخبير في الشأن الأفريقي غازي معلى إن "الاتحاد الأفريقي مؤسسة إقليمية ليس لها فاعلية تذكر في ليبيا لذلك من الصعب أن ينجح بلعب دور في المرحلة المقبلة".