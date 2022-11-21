عائلة متهم لوكربي: نحمل السلطات الليبية مسؤولية حياته

حمّلت عائلة ضابط الاستخبارات الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي حددته تقارير بريطانية وأمريكية كمسؤول مزعوم عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير "لوكربي"، السلطات الليبية مسؤولية حياته مطالبة باطلاق سراحه فوراً.

وكشفت العائلة في بيان تفاصيل عملية القبض على المريمي، قائلة، إن سيارتين نوع تويوتا تقلان مسلحين يرتدون ملابس مدنية، اقتحمتا منزلهم بمنطقة أبوسليم في طرابلس الساعة 01:30 بعد منتصف ليل يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأفادت بأن المسلحين اختطفوا المريمي واقتادوه إلى مكان مجهول، بعد الاعتداء عليه، وأن ذويه لا يعلمون مكان تواجده حتى الآن.

وأشارت إلى أن اختطافه جاء تحقيقًا لأغراض سياسية ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وبينت أن بعض الأطراف السياسية تحاول استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجددًا الذي تم إقفاله قانونيًا وسياسيًا بموجب الاتفاقية التي وُقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا عام 2008.

وحذرت العائلة في بيانها من أن إعادة فتح قضية لوكربي لها نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد، وأن هذه المحاولات تتم من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

واستهجنت حالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية إزاء ما تعرض له ابنهم، واختطافه من منزله واختفائه قسريًا.

وحمّل البيان السلطات الليبية المسؤولية الكاملة إزاء حالة الصمت لما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة خارج المنظومة القضائية، في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية.

كما حمّل البيان القائمين بهذا الفعل المسؤولية الجنائية عما يلحق بسلامة المريمي الشخصية، مؤكدة أنه يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية.

وفي أول رد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها على إتهامها بالسعي لإعادة إحياء قضية لوكربي باعتقال المريمي بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية مقابل البقاء في السلطة، أكدت وزارة العدل أن قضية لوكيربي اقفلت.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الأحد "تابعت وزارة العدل، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وتؤكد إدانتها لجميع أشكال الإرهاب".