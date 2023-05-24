محكمة تونسية تُسقط دعوى ضد طالبين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بعدم سماع دعوى ضدّ طالبين نشرا أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميتهما.
وأوقف ضياء نصير (26 عاماً) ويوسف شلبي (27 عاماً) مطلع الأسبوع الماضي، أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، قبل أن يطلق سراحهما الخميس.
ونقلت الوكالة، عن محاميتهما إيمان السويسي، قولها "ترافعنا اليوم الثلاثاء وقرّر القاضي عدم سماع الدعوى بحقّهما".
وقبل قرار الإفراج عنهما، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد "أعبّر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من الطلبة".
وأضاف في مقطع فيديو إثر لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن "لا أتدخّل في القضاء، ولكن لا أريد أن يُظلم أحد في هذه البلاد"، وتابع "ليس هناك أيّ مبرّر على الإطلاق لاعتقال طلبة. ما حصل غير مقبول وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدّوا لمثل هذه التجاوزات".
وكانت النيابة العامّة، قد وجّهت إلى الطالبين تهم "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، وذلك في مقطع فيديو للأغنية نشر على موقع "تيك توك".
وظهر الشابان في الفيديو وهما يردّدان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحظر استهلاك المخدّرات في البلاد.