محكمة تونسية تُسقط دعوى ضد طالبين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بعدم سماع دعوى ضدّ طالبين نشرا أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميتهما.

وأوقف ضياء نصير (26 عاماً) ويوسف شلبي (27 عاماً) مطلع الأسبوع الماضي، أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، قبل أن يطلق سراحهما الخميس.

ونقلت الوكالة، عن محاميتهما إيمان السويسي، قولها "ترافعنا اليوم الثلاثاء وقرّر القاضي عدم سماع الدعوى بحقّهما".