إيداع وزير البيئة التونسي السابق رياض الموخر السجن بتهم فساد
حكم القضاء التونسي بإيداع وزير البيئة السابق رياض الموخر السجن، وذلك بعد ثبوت إدانته بتهم فساد مالي وفساد إداري.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي والمالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق رياض الموخر، بعد تحقيقات استمرت أياما عقب توقيفه على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إحدى الصفقات العامة التي أبرمتها وزارة البيئة إبان إشرافه عليها.
وكانت السلطات الأمنية في تونس أوقفت وزير البيئة السابق، رياض المؤخر؛ للاشتباه بضلوعه في ملفات فساد عندما شغل هذا المنصب قبل سنوات.
وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز"، إنّ توقيف الوزير السابق، جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي تنظر في ملفات فساد يشتبه في ضلوع المؤخر في إحداها، عندما كان وزيرًا للبيئة في حكومة يوسف الشاهد.
وأوضح المصدر، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية هي الجهة التي بدأت التحقيق مع الوزير الأسبق من أجل شبهات فساد مالي وإداري.
ورياض المؤخّر هو وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد (من 2016 إلى 2019)، ولد سنة 1963 بمدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي، وهو ابن محمد المؤخر أحد علماء ومشايخ جامع الزيتونة.
وكان المؤخر نائبا في البرلمان التونسي عن حزب "آفاق تونس" الذي كان أحد مؤسسيه، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب وعمل أستاذا مساعدا مختصًا في المستشفى العسكري بتونس قبل أن يلتحق بالقطاع الطبي الخاص سنة 1998.
وأثار المؤخر جدلاً خلال توليه منصب وزير البيئة باتخاذه قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية؛ الأمر الذي اعتُبر ضربا للصناعيين في هذا المجال وخدمة لأطراف مؤثرة.
ويأتي توقيف الموخر بعد أسابيع شهدت فيها تونس سلسلة توقيفات طالت عددا من الوزراء السابقين والوجوه السياسية والنقابية والأمنية والقضائية.