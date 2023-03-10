إيداع وزير البيئة التونسي السابق رياض الموخر السجن بتهم فساد

حكم القضاء التونسي بإيداع وزير البيئة السابق رياض الموخر السجن، وذلك بعد ثبوت إدانته بتهم فساد مالي وفساد إداري.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي والمالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق رياض الموخر، بعد تحقيقات استمرت أياما عقب توقيفه على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إحدى الصفقات العامة التي أبرمتها وزارة البيئة إبان إشرافه عليها.

وكانت السلطات الأمنية في تونس أوقفت وزير البيئة السابق، رياض المؤخر؛ للاشتباه بضلوعه في ملفات فساد عندما شغل هذا المنصب قبل سنوات.

وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز"، إنّ توقيف الوزير السابق، جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي تنظر في ملفات فساد يشتبه في ضلوع المؤخر في إحداها، عندما كان وزيرًا للبيئة في حكومة يوسف الشاهد.