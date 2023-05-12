"الإسعاف والطوارئ": قتيلان في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية

قال جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا إن اشتباكات وقعت في وسط مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 48 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين اثنين على الأقل.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال الجهاز إن هناك "اشتباكات وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين".