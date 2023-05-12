"الإسعاف والطوارئ": قتيلان في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية
قال جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا إن اشتباكات وقعت في وسط مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 48 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين اثنين على الأقل.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال الجهاز إن هناك "اشتباكات وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين".
وأشار الجهاز في منشور لاحق إلى "وصول الدعم من جهاز الإسعاف والطوارئ فرع صبراتة لدعم فرع الجهاز بالزاوية الغرب"، مبينًا أن فرق الدعم توجهت "إلى داخل منطقة الاشتباك لدعم الفرق المتواجدة في المكان".
وناشد الجهاز في منشور آخر "جميع الأطراف في مدينة الزاوية وقف إطلاق النار لإخراج العائلات العالقة بمناطق الاشتباك"، داعياً المواطنين والعائلات العالقة في مناطق الاشتباكات إلى التواصل مع الجهاز، الذي تعهد بمحاولة بذل كل الجهود للمساعدة في إخراجهم.
ونشرت صحيفة المرصد الليبية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" فيديو قالت إنه لـ"مواطن عالق في اشتباكات الزاوية يوثق كثافة النيران بين المتحاربين في الأحياء السكنية، وسط غياب تام لأجهزة الدولة".
في حين تحدثت جمعية الهلال الأحمر الليبي عن بلاغات تصلها من أسر عالقة في مناطق الاشتباكات، حيثُ قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تصلنا العشرات من المكالمات الهاتفية والرسائل من الأسر العالقة في مناطق الاشتباكات يطالبون بممر آمن للخروج والحفاظ على حياتهم".
وطالبت الجمعية بذات التغريدة "جميع الأطراف بالتهدئة حتى تتمكن فرقنا من العمل ومساعدة المدنيين في الخروج من مناطق الاشتباك والحفاظ على سلامتهم".
وفي تغريدة لاحقة قالت الجمعية إنه "بعد التواصل مع جميع الأطراف لإيقاف إطلاق النار، جارٍ العمل هذه الساعات على إخلاء العائلات العالقة قرب مناطق الاشتباكات".
ولم تشهد ليبيا سلاماً يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسامها في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.