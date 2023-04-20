قيادي في "النهضة" ينفي إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق الغنوشي

نفى القيادي في حركة "النهضة" التونسية رياض الشعيبي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك" صدور بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": ''ما زالت جلسة الاستماع للسيد راشد الغنّوشي متواصلة لساعات أخرى''، نافيًا صدور بطاقة إيداع بالسجن بحقه.