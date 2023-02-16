"ملفات شائكة".. ما مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية؟
تمر العلاقات المغربية الفرنسية بأزمة على خلفية جملة من الملفات الشائكة أصبحت حديث وسائل الإعلام في البلدين، فيما أعلنت الرباط إنهاء مهام سفيرها بفرنسا دون تعيين خلف له.
وما زاد من اتساع فجوة الخلافات، اتهام وجوه سياسية بارزة بالمملكة، قبل أيام، باريس بالوقوف وراء ما وصفوه بـ"حملة مناهضة للمغرب" بالبرلمان الأوروبي.
وفي نفس الاتجاه، ذكرت وسائل إعلام محلية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب تتجه إلى التأجيل مرة أخرى، بعدما كان مقررًا لها أوائل العام الجاري.
فقدان نظرية "قوة التوازن"
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، أن "فرنسا في عهد رئيسها الحالي إيمانويل ماكرون فشلت في اتباع السياسية التي أنتجها شارل ديغول وترجمها على الأرض جل الرؤساء الذين تعاقبوا على فرنسا والمتمثلة في نظرية قوة التوازن".
وأضاف مكاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه النظرية لعبتها فرنسا منذ استقلال مستعمراتها في شمال أفريقيا، لكن أظهرت محدوديتها في الآونة الأخيرة، ولاعتبارات اقتصادية خانقة لم ينجح ماكرون في الاستمرارية، خاصة في ظل حرب أوكرانيا وحاجة فرنسا الماسة إلى الغاز والمحروقات الجزائرية".
ورأى المتحدث أن "فرنسا مرتبكة في اتخاذ القرار المناسب سواء مع المغرب أو جارتها الجزائر، وهذا مرده أن (فرنسا التاريخية) تحاول ترميم علاقاتها مع المغرب وترى فيه شريكا موثوقاً، بينما هناك تيار آخر في الدولة الفرنسية يراهن على الجزائر في المحافظة على مصالحها بأفريقيا".
واستطرد مكاوي: "فرنسا سعتْ دائما في سياستها الخارجية إلى الحفاظ على مسافة واحدة مع كل من المغرب وجارتها الجزائر، لكن مع بداية ولاية ماكرون، كان هناك توجه مثير للانتباه صوب الجزائر".
وتابع: "هناك حاليا تحركات من أصدقاء المغرب في فرنسا - وهم ينتمون إلى فرنسا التاريخية - وهو طيف سياسي يؤثر كثيراً في قرارات الإليزيه في ما يخص المملكة، لإرجاع الأمور إلى نصابها وإعادة ترتيب زيارة ماكرون للمغرب في وقت لاحق بعدما تعذر القيام بها مع بداية العام 2023".
ويعتقد مكاوي أن "الرباط تسعى إلى أن تقوم فرنسا بنقلة نوعية فيما يتعلق بموقفها من الوحدة الترابية للمملكة، واتخاذ إجراءات ومواقف شجاعة تشبه الموقف الإسباني والألماني والهولندي وكذا الأمريكي".
من شريك إلى منافس
ويرى الباحث والمفكر المغربي الدكتور إدريس الكنبوري، أن "العلاقات بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلة غير مسبوقة على عكس الماضي، بحيث كانت تطفو إلى السطح أزمة واحدة خلال مدة طويلة، أما اليوم فنحن إزاء تراكم الملفات الخلافية دون أن يحصل انفراج"، على حد تعبيره.
وأوضح الكنبوري في تصريح لـ"إرم نيوز" أبعاد هذا التطور، وقال: "الدبلوماسية المغربية نهجت منذ سنوات سياسة قائمة على تنويع الشركاء، الشيء الذي أفضى إلى تكسير الاحتكار الفرنسي على المستوى التجاري والصناعي والثقافي، وانفتاح المملكة على باقي البلدان ومن بينها دول أفريقية".
وأضاف أنه "مع مرور السنوات وبفضل هذا الانفتاح الدبلوماسي المغربي تحول المغرب من شريك اقتصادي إلى منافس لفرنسا في مجالات متعددة واستراتيجية.. وهيبة فرنسا في الأوساط الإفريقية تراجعت بقوة وفي نفس السياق دخلت قوى جديدة مثل روسيا والصين، ولهذا كان على المغرب إعادة النظر في شريكه الاقتصادي الأولى (فرنسا)".
مغرب الأمس واليوم
وقال المحلل السياسي المغربي عبدالفتاح الحيداوي، إن "فرنسا لا تريد الاعتراف أن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، وأن قضاياه الاستراتيجية تعد من أولويات العلاقات الدولية، وأن قضية الصحراء منظار الدبلوماسية المغربية؛ وأي دولة لا ترى ذلك فالمملكة لا تعيرها أي اهتمام".
وأضاف الحيداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الرباط أظهرت بوضوح لباريس أن المُحدد الأساسي في العلاقات هي قضية الصحراء".
وتابع: "المغرب أصبح قوياً بحيث يطلب من الدول العظمى موقفاً صريحاً وواضحاً من القضية الأولى التي تهمه"، معتبراً أن "الأزمة بين البلدين كانت صامتة في بداية المطاف، ولكنها الآن تخطت ذلك بسحب السفير المغربي"، على حد تعبيره.
وقرر المغرب إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيراً في الجمهورية الفرنسية، حيث صدر بيان لوزارة الخارجية المغربية، قبل أيام، في الجريدة الرسمية، جاء فيه قرار إنهاء مهام بنشعبون من منصبه في باريس ابتداء من 19 يناير 2023.
وبدأت معالم الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس أواخر سنة 2021، حين أعلنت فرنسا أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة بنسبة 50%، "رداً على رفض المملكة إعادة مواطنيها الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في فرنسا". وقد اعتبرت الرباط آنذاك أن هذا القرار "غير مبرر".
وتعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب، بعد إسبانيا؛ إذ إن المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا، ويضم أكثر من ألف فرع لشركات ومقاولات فرنسية.
وبالمقابل فإن الشركات المغربية المستثمر الأول من القارة الإفريقية في فرنسا، بحوالي 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من أفريقيا، حسب أرقام السفارة الفرنسية.