"ملفات شائكة".. ما مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية؟

فقدان نظرية "قوة التوازن"

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، أن "فرنسا في عهد رئيسها الحالي إيمانويل ماكرون فشلت في اتباع السياسية التي أنتجها شارل ديغول وترجمها على الأرض جل الرؤساء الذين تعاقبوا على فرنسا والمتمثلة في نظرية قوة التوازن".

وأضاف مكاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه النظرية لعبتها فرنسا منذ استقلال مستعمراتها في شمال أفريقيا، لكن أظهرت محدوديتها في الآونة الأخيرة، ولاعتبارات اقتصادية خانقة لم ينجح ماكرون في الاستمرارية، خاصة في ظل حرب أوكرانيا وحاجة فرنسا الماسة إلى الغاز والمحروقات الجزائرية".

ورأى المتحدث أن "فرنسا مرتبكة في اتخاذ القرار المناسب سواء مع المغرب أو جارتها الجزائر، وهذا مرده أن (فرنسا التاريخية) تحاول ترميم علاقاتها مع المغرب وترى فيه شريكا موثوقاً، بينما هناك تيار آخر في الدولة الفرنسية يراهن على الجزائر في المحافظة على مصالحها بأفريقيا".

واستطرد مكاوي: "فرنسا سعتْ دائما في سياستها الخارجية إلى الحفاظ على مسافة واحدة مع كل من المغرب وجارتها الجزائر، لكن مع بداية ولاية ماكرون، كان هناك توجه مثير للانتباه صوب الجزائر".

وتابع: "هناك حاليا تحركات من أصدقاء المغرب في فرنسا - وهم ينتمون إلى فرنسا التاريخية - وهو طيف سياسي يؤثر كثيراً في قرارات الإليزيه في ما يخص المملكة، لإرجاع الأمور إلى نصابها وإعادة ترتيب زيارة ماكرون للمغرب في وقت لاحق بعدما تعذر القيام بها مع بداية العام 2023".

ويعتقد مكاوي أن "الرباط تسعى إلى أن تقوم فرنسا بنقلة نوعية فيما يتعلق بموقفها من الوحدة الترابية للمملكة، واتخاذ إجراءات ومواقف شجاعة تشبه الموقف الإسباني والألماني والهولندي وكذا الأمريكي".