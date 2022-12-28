في تصعيد لافت.. محاكمة قضاة تونسيين معزولين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
قرر "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، إحالة أكثر من عشرة قضاة معزولين إلى المحاكمة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق إجرامي"، في تصعيد لافت لأزمة القضاة في تونس.
و"القطب القضائي" هو أعلى هيكل قضائي تونسي يحقق في قضايا الإرهاب والتخابر.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مصادر قضائية أنّ القضاة المشمولين بالتحقيق وُجّهت إليهم تهم تعلقت بـ "تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة".
وبحسب المصادر ذاتها، يُنتظر أن يتم الشروع في التحقيقات مع القضاة المعزولين أمام قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، قرّر في سبتمبر/أيلول الماضي رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي؛ ما اعتُبر تطورًا يزيد من تأجيج الأزمة بين القضاة والسلطة التنفيذية.
وجاء قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال التي كانت أمرت بفتح تحقيق إداري ضد الحمادي، على خلفية دخوله، في وقت سابق، جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير الساحلية التي كانت منعقدة، تزامنًا مع إضراب القضاة احتجاجًا على المرسوم المتعلق بإعفاء البعض منهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين اتهمت وزيرة العدل ليلى جفال بـ"التمرد" على رئيس البلاد، قيس سعيد، بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وإعادة تمكين القضاة من مباشرة مهامهم.
وقال رئيس جمعية القضاة، مراد المسعودي إن "المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن، وهو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له" وفق تعبيره.
وتفاقمت أزمة القضاة المعزولين في تونس، بعدما طالبت وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في يونيو/حزيران الماضي، قائمة تضم 57 قاضيًا شملهم قرار العزل، اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب؛ ما أثار ردة فعل غاضبة من جانب القضاة.
وقرّر القضاة التونسيون تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع والدخول في اعتصام احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل عشرات القضاة.