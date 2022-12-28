في تصعيد لافت.. محاكمة قضاة تونسيين معزولين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

قرر "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، إحالة أكثر من عشرة قضاة معزولين إلى المحاكمة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق إجرامي"، في تصعيد لافت لأزمة القضاة في تونس.

و"القطب القضائي" هو أعلى هيكل قضائي تونسي يحقق في قضايا الإرهاب والتخابر.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مصادر قضائية أنّ القضاة المشمولين بالتحقيق وُجّهت إليهم تهم تعلقت بـ "تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة".