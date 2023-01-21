الدبيبة يثير الجدل برفعه أذان صلاة الجمعة في مصراتة.. و نشطاء يتهمونه بـ"الشعبوية"
أثار رفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، لأذان صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة "مصراتة"، موجة جدل و سخرية، بينما اتهمه نشطاء ليبيون بممارسة الشعبوية و الدعاية الدينية لأغراض سياسية.
و قال عبد الحميد الدبيبة، إنه تشرف بحضور افتتاح مسجد "السكت" بمدينة مصراتة وإقامة أول صلاة جمعة فيه، بحضور أسرة مؤسس المسجد الحاج مصطفى أبودبوس الذي توفي قبل أيام من افتتاحه.
ووصف المترشح الرئاسي الليبي سليمان البيوضي، رفع الدبيبة أذان صلاة الجمعة، بأنه "شعوبية دينية ونفاق".
و أضاف في تدوينة على "فيسبوك": "خطوة الدبيبة بأن يؤذن لصلاة الجمعة، هل هي أمر طبيعي ( يمكن قبوله) أم شعوبية دينية ونفاق ( يحاول) من خلاله التغطية على سرقاته وبيعه للوهم أم بحث عن التريند؟" على حد تعبيره.
من جانبه اتهم فتحي الغزالي الدبيبة بممارسة الدعاية، من خلال ظهوره رافعا أذان صلاة الجمعة في أحد مساجد مصراتة الليبية.
و قال الغزالي، في تدوينة، على "فيسبوك": إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يستخدم الدعاية بأنواعها إلى أن وصل لتوظيف ركن صلاة و أذان الجمعة لأغراض دعائية".
بدوره، علق محمد إبراهيم محمد على رفع الدبيبة لأذان صلاة الجمعة، قائلا:" إن شاء الله نهايتها خير ، الدبيبة يؤذن لصلاة الجمعة و لا نستغرب رؤيته على المنبر في يوم من الأيام يخطب ويتكلم عن الفساد سرقة المال العام" على حد تعبيره.
أما مفتاح أبو حجر فقد علق متهكما بالقول:"تم تعيين الشيخ عبدالحميد الدبيبة قيما بأحد المساجد ألف مبروك بالتوفيق شيخ عبدالحميد" .
بدوره، انتقد الناشط السياسي و المترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة في ليبيا، مصطفى مصباح قدورة أذان الدبيبة لصلاة الجمعة و وصفه بأنه "ممثل بارع".
و قال قدورة، متهكما:"لاتعرفه إن كان على نيته أو أنه داهية، فمرة ينظم حركة المرور، و مرة يوزع سفر الأكل في دار الرعاية، ومرة يلعب الكرة مع الصبية، واليوم يرفع الأذان في جامع السكت في مصراتة بمناسبة إعادة صيانته".
ورغم أن الغالبية كانت منتقدة لتصرف الدبيبة وتناولته بسخرية وتهكم، إلا أن البعض كان مدافعا عنه، ومن بينهم دباب إسماعيل الذي كتب على صفحته قائلا:"بصراحة أذان الدبيبة اليوم صوت قوي ورنة وأداء أكثر من رائع".