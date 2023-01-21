الدبيبة يثير الجدل برفعه أذان صلاة الجمعة في مصراتة.. و نشطاء يتهمونه بـ"الشعبوية"

بدوره، علق محمد إبراهيم محمد على رفع الدبيبة لأذان صلاة الجمعة، قائلا:" إن شاء الله نهايتها خير ، الدبيبة يؤذن لصلاة الجمعة و لا نستغرب رؤيته على المنبر في يوم من الأيام يخطب ويتكلم عن الفساد سرقة المال العام" على حد تعبيره.

أما مفتاح أبو حجر فقد علق متهكما بالقول:"تم تعيين الشيخ عبدالحميد الدبيبة قيما بأحد المساجد ألف مبروك بالتوفيق شيخ عبدالحميد" .