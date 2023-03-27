تونس.. اعتصام مفتوح لجبهة الخلاص احتجاجًا على توقيف بعض قياداتها

يبدأ أعضاء من جبهة الخلاص الوطني، كبرى القوى المعارضة في تونس، اليوم، اعتصامًا مفتوحًا للاحتجاج على توقيف عدد من السياسيين على خلفية ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" دون عرضهم على المحاكمة أو توجيه تهم محددة إليهم.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي إنّ عشرة من أعضاء الجبهة يبدأون اليوم اعتصامًا مفتوحًا بمشاركة عائلات الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة بمقر حزب "حراك تونس الإرادة" (أسسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي).