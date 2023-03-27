تونس.. اعتصام مفتوح لجبهة الخلاص احتجاجًا على توقيف بعض قياداتها
يبدأ أعضاء من جبهة الخلاص الوطني، كبرى القوى المعارضة في تونس، اليوم، اعتصامًا مفتوحًا للاحتجاج على توقيف عدد من السياسيين على خلفية ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" دون عرضهم على المحاكمة أو توجيه تهم محددة إليهم.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي إنّ عشرة من أعضاء الجبهة يبدأون اليوم اعتصامًا مفتوحًا بمشاركة عائلات الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة بمقر حزب "حراك تونس الإرادة" (أسسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي).
وأوضح الشابي أن هذا الاعتصام يأتي "للمطالبة بخروج متحدث رسمي باسم المحكمة ليوضح للرأي العام التهم الموجهة للمساجين، ولماذا هم في السجن اليوم؟، وللمطالبة أيضًا بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين".
وأكد الشابي أنّ "جبهة الخلاص" تطالب بألا يوضع الموقوفون مع مساجين الحق العام و"بتمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم".
واعتبر الشابّي أن هذا الاعتصام سيكون "نقطة وصل مع وسائل الإعلام لتقديم المعطيات الجديدة المتعلقة بالقضية، كما سيتم تنظيم حوارات سياسية للتعريف بالمساجين مع القيام بتحركات احتجاجية ودعم الوقفة الاحتجاجية لعائلات المساجين أمام محكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل".
وكانت السلطات التونسية أوقفت عددًا من القيادات السياسية والأمنية والنقابية فضلًا عن قضاة وأحد الإعلاميين على خلفية قضية "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما اعتبرته المعارضة "اعتقالات تعسفية لا تحترم ظروف التوقيف وإجراءاتها الترتيبية ولا شروط المحاكمة العادلة".
وكانت زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وهو أحد الموقوفين، أعلنت أمس الأول أنه تم تحديد جلسة ثانية في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" يوم الـ30 من مارس/ آذار الجاري.
وقالت زوجة الشابي خلال الوقفة الاحتجاجية الدورية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين إنّ عملية توقيف السياسيين تمت دون سند قانوني ودون دليل أو تهمة ثابتة.
وشملت الحملة التي بدأت مطلع فبراير/ شباط الماضي، رجل الأعمال البارز كمال اللطيف والسياسيين نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ولزهر العكرمي وغازي الشواشي وعصام الشابي، إضافة إلى القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، ومدير إذاعة "موزاييك" المحلية نور الدين بوطار.