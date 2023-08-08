إنقاذ 56 مهاجرًا قبالة السواحل المغربية
أنقذ خفر السواحل المغربيون في عملية جديدة، يوم الثلاثاء، 56 مهاجرًا غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلنه مصدر عسكري.
وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان، قدمت المساعدة، اليوم الثلاثاء، لـ56 مرشحًا للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".
وأضاف أن "الذين تم إنقاذهم تلقّوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم، في اليوم ذاته، سالمين إلى ميناء طانطان، وجرى بعدها تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل"، بحسب المصدر.
وتشمل هذه الإجراءات، غالبًا، تحديد هويات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه العملية غداة إعلان انتشال البحرية المغربية جثت 5 مهاجرين جميعهم من السنغال، وإنقاذها 189 آخرين، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه، السبت، قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية.
ومنذ مطلع حزيران/يونيو، شهدت هذه السواحل تزايد محاولات مهاجرين غير نظاميين، سواء من الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أو المغاربة، العبور إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.
لكن هذه المحاولات تسلك طريقًا خطيرًا بسبب قوة التيارات البحرية والرياح، ما يؤدي إلى حوادث غرق. وقضى 13 مهاجرًا على الأقل، منتصف تموز/يوليو، جراء غرق زورقهم قبالة السواحل المغربية.
من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في 25 تموز/يوليو، أن 5 مهاجرين مغاربة قضوا إثر حادث غرق، قبالة ساحل الصحراء الغربية.
وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.