إنقاذ 56 مهاجرًا قبالة السواحل المغربية

أنقذ خفر السواحل المغربيون في عملية جديدة، يوم الثلاثاء، 56 مهاجرًا غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلنه مصدر عسكري.

وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان، قدمت المساعدة، اليوم الثلاثاء، لـ56 مرشحًا للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".

وأضاف أن "الذين تم إنقاذهم تلقّوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم، في اليوم ذاته، سالمين إلى ميناء طانطان، وجرى بعدها تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل"، بحسب المصدر.

وتشمل هذه الإجراءات، غالبًا، تحديد هويات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.