أبرزها الخارجية.. الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا طال عددا من الحقائب الوزارية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بينها وزارة الخارجية.
وأعلن الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، تفاصيل التعديل الحكومي، الذي بمقتضاه عيّن الرئيس عبد المجيد تبون أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.
ووفق المسؤول بالرئاسة الجزائرية، فقد تم أيضا إنهاء مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ليعيّن خلفا له الطيب زيتوني.
وتولى العزيز فايد منصب وزير المالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي، وعيّن البطل الأولمبي السابق عبد الرحمن حمّاد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق. كما عيّنت مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.
وبمقتضى التعديل الوزاري الجديد، فقد عُهد بوزارة الريّ إلى طه دربال، الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية والريّ والمنشآت القاعدية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون يعتزم إجراء تعديل وزاري عقب انتقادات متصاعدة لعدد من وزراء حكومة أيمن بن عبد الرحمن، أبرزهم وزير الخارجية رمطان العمامرة.
وقالت المصادر حينها لـ "إرم نيوز" إن هذا التعديل المرتقب يهدف إلى إحداث توازن في العمل الحكومي في ظل اعتزام الرئيس تبون الترشح لولاية رئاسية ثانية مع اقتراب نهاية ولايته الأولى، حسب تعبيرها.
وقبل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون "غاضب" و"غير راضٍ" عن أداء وزراء في حكومته، في ملفات لها علاقة بحياة المواطنين.