أبرزها الخارجية.. الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا طال عددا من الحقائب الوزارية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بينها وزارة الخارجية.

وأعلن الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، تفاصيل التعديل الحكومي، الذي بمقتضاه عيّن الرئيس عبد المجيد تبون أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.