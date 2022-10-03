تشاد تفرج عن الصيادين الليبيين المحتجزين لديها

أفرجت تشاد عن 4 صيادين ليبيين كانوا محتجزين لديها، حيث وصلوا مساء الإثنين إلى مدينة إجدابيا بوسط ليبيا.

وأعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنها استقبلت الصيادين المحتجزين لدى تشاد في مدينة إجدابيا، عقب الإفراج عنهم.

وينتمي الصياديون الذين اعتقلتهم السلطات التشادية الشهر الماضي بتهمة اصطياد نوع نادر من الظباء إلى مدينة إجدابيا.

وكان الجيش الوطني الليبي، أطلق يوم الأحد، سراح عدد من المهاجرين غير الشرعيين التشاديين، في مسعى لحل قضية احتجاز الصيادين الليبيين في تشاد.

وقال متحدث باسم الكتيبة 166 من اللواء طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، أنه أطلق سراح مجموعة من الأشخاص التشاديين بتعليمات من القيادة العامة للجيش.

وبين المتحدث في فيديو بثته شعبة الإعلام الحربي على مواقع التواصل أن هؤلاء التشاديين ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بسبب دخولهم الى ليبيا بشكل غير قانوني وأثناء عبورهم الطرق الصحراوية في جنوب ليبيا من قبل الدوريات الصحراوية، مبيناً أن الجيش قام بفحصهم وتقديم العلاج لهم وكل ما يلزم، وسيصار إلى إيصالهم إلى أي مكان آمن يرغبون به داخل الجنوب الليبي. وفق قوله.

ويعد الليبيون جزءا من شبكة تقوم بالصيد الجائر في شمال شرق تشاد منذ سنوات.

ويستهدف الصيادون في شمال شرق تشاد الأغنام البربرية (المعروفة في تشاد باسم Mouflon à manchettes) والطيور الجارحة وغزال الداما المهددة بالانقراض، وهو أكبر أنواع الغزلان في العالم ويتمتع جلده بقيمة عالية.

وتكافح تشاد الصيادين الذين قتلوا بين عامي 2002 و 2010 حوالي 4000 فيل، وفقًا للأمم المتحدة.

ويوجد في ليبيا ما يقدر بنحو 50.000 عامل تشادي، يعمل معظمهم في مناجم الذهب والزراعة.