الرئيس التونسي يحذر من استخدام "المال الفاسد" في الانتخابات التشريعية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الإثنين من مساعٍ لأطراف لم يسمها تسعى إلى ”شراء الذمم“ في الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل عبر استعمال ”المال الفاسد“.

وشدد سعيد حسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر ”فيسبوك“ على ”ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يُعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها“.

وجاء ذلك عقب لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم الاثنين.

وقال سعيد إن ”المرسوم المتعلق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة إلى الراشي أو المرتشي“، مؤكدا على ضرورة ”الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات“.

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها كاملا وأن تُنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كل المجالات، مشددا على ”ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة“ حسب المصدر ذاته.

ويأتي ذلك، بينما تتصاعد وتيرة إعلانات الأحزاب السياسية في تونس عن مقاطعة الاستحقاق التشريعي المبكر.