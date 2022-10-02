توتا المصري

استقالة الحكومة

حفيظ دراجي

اغتيال قيادي

انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة
أظهر المزيد

أخبار

وكالة "نوفا": وزير الخارجية التركي يزور طرابلس الإثنين
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 15:30 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 16:05 GMT

وكالة "نوفا": وزير الخارجية التركي يزور طرابلس الإثنين

يصل وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، يوم غد الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها

+A -A
المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

يصل وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، يوم غد الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية عن مصدر حكومي ليبي، قوله إن أوغلو سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أعقاب محادثات سيجريها معها.

وأشارت الوكالة إلى أن سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماظ، التقى بالدبيبة، اليوم الأحد؛ لمناقشة ملفات مختلفة؛ تمهيدا للزيارة.

وكان الدبيبة أجرى مباحثات في تركيا، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية، مشيرا إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play