نواب ليبيون يطالبون ببحث العودة إلى "الفيدرالية"

دعا نواب ليبيون، السبت، إلى عقد جلسة للبرلمان يتم فيها مناقشة دستور العام 1951 من أجل العودة إلى نظام الفيدرالية الاتحادي، وذلك بالتزامن مع مظاهرات في مدينة بنغازي شرقي البلاد تنادي بنفس المقترح.

وقال هؤلاء في بيان وقع عليه 30 نائبا عن إقليم برقة (شرق ليبيا)، إنه ”على أعضاء المجلس ورئيسه عقيلة صالح عرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي“.

وطالب البيان ”بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة“.

وتتألف ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم، فزان الذي يضم مدن الجنوب، وبرقة الذي يضم الشرق الليبي، وطرابلس الكبرى.

وقال البيان إنه ”في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة“.

ولفت إلى ”تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية“.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع مظاهرات في مدينة بنغازي شرق البلاد، نادى خلالها المحتجون باستقلال إقليم برقة وفك الارتباط ببقية الأقاليم، وذلك بحسب مقطع فيديو تداوله تلفزيون ”ليبيا الأحرار“.

وقاد الانسداد السياسي الذي تعرفه ليبيا منذ أشهر إلى بروز دعوات متصاعدة للعودة إلى دستور 1951 والنظام الفيدرالي، وهي دعوات يشكك المناهضون لها في جديتها وإمكانية تحققها؛ خاصة في ظل التجاذب الإقليمي والدولي القوي على بلادهم.

وعزز الفشل في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكذلك الإخفاق في التوصل لتوافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها تلك الاستحقاقات، هذه الدعوات التي لا تزال محدودة.