باشاغا يقرر صرف رواتب موظفين أوقفها الدبيبة.. ويتحدث عن "ابتزاز سياسي"

أوعز رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية، مساء الأربعاء، بحصر وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين الذين أوقفت حكومة عبدالحميد الدبيبة مرتباتهم بسبب تأييدهم لحكومة باشاغا.

وقال باشاغا في كتاب وجهه لوزرائه، إن قراره هذا جاء في ظل ”قيام بعض الجهات بإيقاف مرتبات موظفين وحجب مخصصات من كان لهم دور في دعم الحكومة الليبية الشرعية والعمل معها“.

ووصف ”هذا الإجراء بأنه ابتزاز سياسي لمواطنين عبروا عن موقفهم تجاه ما يحدث في بلادنا“.

وأضاف: ”نطلب منكم حصر الموظفين المتضررين، كل فيما يخص وزارته والجهات التابعة لها، وتعبئة النموذج المرفق ووضع آلية للتواصل مع كل من توقف مرتبه، معتمدا من المراقب المالي ومدير الشؤون الإدارية والمالية، وإحالة الكشوفات إلى وزارة المالية للاختصاص“.

وأوقفت حكومة الدبيبة مرتبات العديد من الموظفين الذين أعلنوا تأييدهم لحكومة باشاغا، ومن ضمنهم أعضاء الجماعات المسلحة التي ناصرت باشاغا أثناء دخوله إلى العاصمة طرابلس في أيار/ مايو الماضي.

كما أوقفت مرتبات الجيش الوطني الليبي، ولم تصرفها إلا بعد تدخل مباشر من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بحسب ما صرح مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي.

وكلف البرلمان الليبي باشاغا برئاسة حكومة الاستقرار الوطني في شباط/ فبراير الماضي، لتكون بديلاً لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني التي تمارس أعمالها من مدينة سرت.