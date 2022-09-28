"باتيلي" يباشر مهامه رسميا مبعوثا أمميا إلى ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن رئيسها المعين حديثا، السنغالي عبد الله باتيلي، باشر مهامه منذ 25 سبتمبر/أيلول تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2629 لسنة 2022 الذي ينص على تعيينه.

وقالت البعثة في بيان صدر عنها، نشرته على ”فيسبوك“، إن ”باتيلي سيعمل من ليبيا بدعم من ريزدون زينيغا نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة للشؤون الإنسانية“.

وأوضح البيان أن ”الممثل الخاص للأمين العام سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر المقبل“.

يأتي ذلك وسط ترحيب عدة قوى دولية بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا بعد شغور المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش.

ويتولى باتيلي منصبه كذلك في وقت يسود فيه هدوء حذر بعد أزمة عاصفة بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومنافسه رئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة من البرلمان فتحي باشاغا الذي فشل في دخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه من هناك.

ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا، والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكانت الصين وروسيا أبرز القوى الدولية التي أصرت على تعيين مبعوث من أفريقيا في ليبيا، وعرقلا عدة مقترحات بسبب ذلك.

وُلد باتيلي في 1947، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام في إنجلترا، وله مؤلفات في السياسة والتاريخ، كما ترشح للرئاسة في السنغال 1993، وعين وزيراً للبيئة حتى 1998، كما عمل دبلوماسيًا في الأمم المتحدة. ومنذ 2014 أُسندت إليه مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط أفريقيا، وعمل في 2021 خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.