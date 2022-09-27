ليبيا.. تحشيدات عسكرية تنذر بتصعيد جديد في الزاوية

قالت مصادر ليبية في مدينة الزاوية إن تحشيدات عسكرية تتم الآن وسط مخاوف من أن تقود إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، أمس الإثنين، بعد اشتباك بين ميليشيات موالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت المصادر و شاهد عيان لـ“إرم نيوز“ أن ”هذا التحشيد جاء بعد إعطاء ميليشيات (سيفاو) شروطًا جديدة لتنفيذها من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخلاء بعض المواقع التابعة له“.

بدورها، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تحشيدات عسكرية بين ميليشيات ”السلعة“ وميليشيات ”سيفاو“، وهما الميليشيتان اللتان اشتبكتا، الأحد، في مدينة الزاوية التي تقع غرب البلاد.

وقالت صفحة ”الزاوية منبع الأسود“ إن ”تحشيدًا يتم الآن في معسكر السلعة، تم إعطاء شروط أخرى للسيفاو فإما تنفيذها أو سيتم اللجوء إلى الحرب من جديد“.

وتابعت الصفحة في منشور لها على ”فيسبوك“ أن ”الشروط هي إغلاق محال حشيش بالكامل من كوبري سوق الخضرة حتى سيمافرو أولاد صقر، والآن يتم إغلاق المحال التجارية تحت الكوبري للأهالي تخوفًا من الحرب“.

وجاء التصعيد الميداني في الزاوية بين ميليشيات موالية للدبيبة بعد جولة مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة، إذ وقعت الاشتباكات بين عناصر تابعة لعماد الطرابلسي وأخرى تابعة لمحمد البحرون الملقب بـ”الفار“، وكلاهما ينضوي تحت قوات حكومة الوحدة الوطنية.