ليبيا.. إحالة 140 شخصا للنيابة العامة في شبهات فساد

كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحالة 140 شخصية للنائب العام للتحقيق في شبهات فساد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عقيلة صالح أنه تم إبلاغه بشكل شخصي بإحالة 140 شخصية للنائب العام للتحقيق بشأن الفساد، لكنه لم يكشف عن أسماء أي من هذه الشخصيات التي تلاحقها شبهات الفساد.

جاء ذلك عقب كلمة أدلى بها صالح خلال جلسة للبرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من تقريرين حكوميين تطرقا للفساد داخل مؤسسات الدولة وأثارا جدلا خاصة بعد الاتهامات التي واجهتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجاءت تصريحات صالح في وقت يستمر فيه الجدل بشأن تقريرين أصدرهما ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن الفساد، وتم فيهما اتهام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بالفساد.