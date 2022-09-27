المغرب يتسلم دعوة رسمية من الجزائر لحضور القمة العربية

سلم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الملك محمد السادس لحضور أعمال القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مبعوث الرئيس الجزائري عبد الرشيد طبي.

وأوضح بيان لوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاستقبال ”تم بتعليمات سامية من الملك محمد السادس“.

وقال البيان إن ”مبعوث الرئيس الجزائري سلم رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس، لحضور أعمال القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر 2022“.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى المغرب، بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/ آب 2021 قطع العلاقات مع المغرب.