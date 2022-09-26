اتحاد الشغل التونسي: تنتظرنا أيام صعبة وارتفاع الأسعار لا يطاق

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، إن الوضع أصبح لا يطاق في تونس، محذرا مما ووصفها ”أياما صعبة“ تنتظر البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في تصريحات أوردتها إذاعة ”شمس أف أم“ المحلية الخاصة إن ”تونس مقبلة على أيام صعبة جدا، خاصة في ما يتعلق برفع الدعم“، لافتا إلى أن ”الحكومة لم تكشف عن برنامجها إلا بالنسبة للنقاط التي تم الإعلان عنها في آخر ندوة صحفية“.

واعتبر الطبوبي أن ”تواصل ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق والوضع لم يعد من الممكن احتماله، لكن الاتحاد سبق أن حمّل كل طرف مسؤوليته، لكن اللبيب من الإشارة يفهم“.

وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أن ”هؤلاء يواصلون التقدم دون أي فهم لحقيقة وواقع المجتمع، إذن سيتحمل الجميع مسؤوليتهم، سنكون سدا منيعا أمام كل الخيارات التي ستهدم البلاد وتكون على حساب الطبقة العاملة والمفقرة والمهمشة“.

وتأتي هذه التحذيرات من الطبوبي رغم الاتفاق الذي وقعته نقابته مع الحكومة في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري للزيادة في الأجور، وهو اتفاق قالت الحكومة إنه سيعبد الطريق إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

ووقع الاتحاد والحكومة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري اتفاقا حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وقالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إن ”الاتفاق يأتي كتتويج مسار من العمل المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والإقليمي والدولي“.

وأضافت بودن: ”على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور، ولئن تم تسجيل بعض الصعوبات في المفاوضات، فإن طرفا التفاوض تحليا بروح المسؤولية وتعاملا بشفافية، وهو اتفاق مهم لتحسين الدخل الشهري للموظفين“.