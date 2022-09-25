ليبيا.. اشتباكات بين ميليشيات موالية للدبيبة في الزاوية

أعلنت مصادر ليبية اليوم الأحد عن اندلاع اشتباكات جديدة بين الميليشيات في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، وذلك وسط مخاوف من تفجر صراع طويل الأمد في ظل انقسام الميليشيات في المنطقة الغربية.

وقالت إن ”الاشتباكات امتدت إلى كوبري سوق الخضرة وسط المدينة وذلك وسط سماع دوي انفجارات قوية غير معروفة أسبابها بينما تردد أنها لسيارة انفجرت بوجود سائقها“.

وبينت المصادر أن ”الاشتباكات الجارية هي بين ميليشيات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة وهي مليشيا (السلعة) ومليشيا (سيفاو) وتدور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفي أحياء مكتظة بالسكان“.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر في منشور مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن هناك ”أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات الدائرة الآن بين الميليشيات في مدينة الزاوية“.

وجاء التصعيد الميداني بين ميليشيات موالية للدبيبة بعد جولة مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة، إذ وقعت الاشتباكات بين عناصر تابعة لعماد الطرابلسي وأخرى تابعة لمحمد البحرون الملقب بـ”الفار“، وكلاهما ينضوي تحت قوات حكومة الوحدة الوطنية.