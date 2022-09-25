جدل في تونس بسبب مقاضاة الناشطة الحقوقية مريم البريبري

تمثُل، يوم الأربعاء، الناشطة المدنية والحقوقية في تونس مريم البريبري أمام القضاء في بلادها بسبب نشرها لفيديو يوثق اعتداء أحد عناصر الأمن على مواطن في خطوة، أثارت استنكارًا في البلاد.

وتقدمت النقابات الأمنية بشكوى ضد ”البريبري“ بسبب الفيديو المذكور والذي قالت عنه إنه يوثق التجاوزات الأمنية قبل أن يُصدر القضاء حكمًا ابتدائيًا بحقها بالسجن 4 أشهر وغرامة تقدر بـ 500 دينار (150 دولارًا).

واستنكرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية محاكمة ”البريبري“، وأيضًا التضييقات التي تتعرض إليها بحسب بيان مشترك لهذه الفعاليات.

وقال البيان، بحسب ما نقلته إذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، إن ”البريبري تتعرض منذ سنوات إلى سلسلة من التضييقات المتواصلة في الفضاء العام أو عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية، وصلت إلى تهديدها بتلفيق قضايا ضدها“.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات التي أصدرت البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومحامون بلا حدود، وغيرهم.

ودعت الجمعيات والمنظمات إلى ”وقف حملات ملاحقة المواطنين، ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية أو أحد منتسبيها، وضرورة سحب أو تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات“.

وتأتي هذه المحاكمة في وقت ثار فيه جدل بشأن النقابات الأمنية التي دخلت في خلاف قوي مع السلطات، خاصة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيّد.

وبدأ الخلاف بحادثة تمثلت في إيقاف أمنيين لعرض مسرحي احتجاجًا على محتواه قبل أن يتطور في وقت لاحق إلى قطيعة وتصعيد بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية، وذلك وسط مخاوف من تراجع محتمل في تونس عن الحقوق والحريات مع تشديد الرئيس سعيّد قبضته على السلطة.

وكان الرئيس سعيّد دعا إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل وطني جامع وهي دعوة رفضتها على الفور هذه النقابات التي لوحت بالتصعيد، خاصة بعد إصدار مذكرات توقيف بحق 8 أمنيين في الأيام الأخيرة.