تأييد حكم بالسجن 10 سنوات بحق أنيس رحماني مدير "النهار" الجزائرية

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، الأحد، حكما بسجن مدير مجمع ”النهار“ الإعلامي محمد مقدم المعروف إعلاميا بـ“أنيس رحماني“، بالسجن 10 سنوات، باتهامات تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم.

وقضى المجلس بـ“مصادرة المحجوزات والأملاك المنقولة والعقارية التي وردت في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القطب بسيدي امحمد بالجزائر“.

وأنكر المتهم وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، التهم الموجهة إليه.

وأفادت صحيفة ”النهار“ المحلية، بأنه ”في وقت سابق أصدر القضاء الجزائري أحكاما بحق أنيس رحماني ورجل الأعمال الجزائري البارز، محي الدين طحكوت، بالسجن 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما وهو قرار تم استئنافه“.

وقضت محكمة في مارس/آذار 2021، بقضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها، بسجن أنيس رحماني، ثلاث سنوات، ووجّهت إليه تهم، ”سوء استعمال أموال شركة الأثير للصحافة“، التي منها تأسست مجموعة النهار، و“مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف“، و“استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة“، و“التصريح الكاذب عن الضرائب“.