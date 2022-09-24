إعادة فتح مكب للنفايات تفجر موجة احتجاجات في عقارب التونسية

شهدت منطقة ”عقارب“ من محافظة صفاقس التونسية، السبت، تحركا احتجاجيا رافضا لإعادة فتح مركز لتجميع النفايات، بعد ما يقارب السنة من إغلاقه.

ونفّذ المئات من سكّان منطقة ”عقارب“ تحركا احتجاجيا في مختلف شوارع المنطقة، مطالبين محافظ صفاقس بالتراجع عن قرار إعادة فتح مركز تجميع النفايات.

وعاد التوتر إلى منطقة ”عقارب“ بعد ما يقارب السنة من احتحاجات واسعة شهدتها المنطقة ، وتصاعد المطالب بإغلاق مركز تجميع النفايات، الذي تسبب بكارثة بيئية في المنطقة.

وانطلقت الاحتجاجات بعد تصريح محافظ صفاقس، فاخر الفخفاخ، بأنه سيتم إجراء استفتاء حول هذا المصب لفتحه مؤقتا، مشيرا إلى أن إدراج مركز التجميع بعقارب ضمن مراكز التجميع الوقتية يندرج في إطار إصلاحها وتهيئتها، قبل إغلاقها نهائيا.

يذكر أن اللجنة الاستشارية المكلفة بإدارة أزمة النفايات، طرحت خيارين لإعادة فتح المركز، إما بفترة سنتين واستقبال 70 طنا من النفايات يوميا أو فترة 4 أشهر على أقصى تقدير واستقبال 600 طن يوميا.

وشهدت مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس التونسية، السنة الماضية، إضرابا عاما بالقطاعين العام والخاص، بعد وفاة شاب أثناء احتجاجات رافضة لقرار السلطات التونسية، بإعادة فتح مركز لتجميع النفايات.

وتم تنفيذ الإضراب العام استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي استنكر ما اعتبره مواجهات دامية في المدينة، مضيفا أن العناصر الأمنية استعملت العنف لقمع المتظاهرين.