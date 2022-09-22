بعد الإفراج عن ابنه بوساطة سعودية.. والد الطالب المغربي سعدون: "اليوم عيد"

أعرب الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام من طرف سلطات دونيتسك بأوكرانيا، عن سعادته بالإفراج عن ابنه، بعد وساطة سعودية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الطاهر في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”الحمد لله تلقيت الخبر بفرح وسرور، واليوم هو عيد بالنسبة لي.. كل الشكر للمملكة العربية السعودية“.

وأضاف: ابني الآن يوجد في المملكة العربية السعودية ”وسيعود بإذن الله إلى وطنه“.

وحول موعد وصول إبراهيم إلى المغرب، أكد والده أنه ”ليس لديه في الوقت معلومات حول ذلك، لكن عودته ستكون قريبة بإذن الله“.

وقضت محكمة بإقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا، قبل أشهر، بإعدام إبراهيم سعدون وبريطانيين أسروا أثناء قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية.

وإبراهيم سعدون البالغ 21 عاما، من مواليد مدينة مكناس وسط المغرب، هو طالب بكلية علوم الفضاء في كييف، وتم اعتقاله في مدينة بإقليم دونباس في نيسان/ أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق، الأربعاء، عن نجاح مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

وقالت الخارجية السعودية، إنه ”استمرار لجهود ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب، وأمريكا، وبريطانيا، والسويد، وكرواتيا“.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الإفراج جاء ”في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا“.

وأكد البيان السعودي، أن ”الجهات المعنية في المملكة تسلّمت الأسرى، حيث تم نقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم“.