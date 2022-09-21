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ليبيا.. المنفي يدعو لوضع سقف زمني محدد لحوار البرلمان ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 19:47 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 20:55 GMT

ليبيا.. المنفي يدعو لوضع سقف زمني محدد لحوار البرلمان ومجلس الدولة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى وضع سقف زمني أمام مجلسي "النواب" و و"الدولة"، لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى وضع سقف زمني أمام مجلسي ”النواب“ و و“الدولة“، لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات العامة.

وقال المنفي في كلمته على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إن“حوارات مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية والانتخابات لا ينبغي أن تستمر دون حدود زمنية، وإن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى تجاه الحل في ليبيا، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل“.

وأضاف أنه ”لايزال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات الحلول المتناقضة، التي تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وأن التدخلات الدولية السلبية تقود إلى مواقف سياسية متصلبة لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن، وأن المسار الاقتصادي أهمل في مخرجات برلين، الجانب المتعلق بشفافية إدارة الموارد النفطية وضبط الإنفاق العام والحد من سطوة الفساد“.

وختم المنفي كلمته مؤكدًا: ”الحرص على إدارة العائدات المالية، بشكل شفاف وعادل دون تمييز سياسي أو جغرافي“.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد انتقد في وقت سابق بشدة تهديدات المنفي للتدخل من أجل حسم القاعدة الدستورية بعد تعثر مجلسي النواب والدولة في إنجاز هذه القاعدة لتنظيم الانتخابات العامة التي تعثرت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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