بعد الغنوشي.. العريض يخضع للتحقيق بشأن ملف "التسفير" في تونس

بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تونس، اليوم الأربعاء، التحقيق مع الموقوفين على خلفية ملف ”التسفير إلى بؤر التوتّر“ يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة ”النهضة“ علي العريض.

وأفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أنه تم جلب رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ورئيس شركة ”سيفاكس“ للطيران، النائب السابق بالبرلمان عن حركة ”النهضة“ محمد فريخة لاستكمال التحقيقات، التي ستطال أيضا القيادي في حركة ”النهضة“ الحبيب اللوز، الذي سبق الاستماع إليه وإخلاء سبيله، ورئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي.

وقال المصدر الأمني، إنّ التحقيقات ستتواصل مع المتهمين الموقوفين في هذه القضية بناء على أقوالهم التي تم توثيقها في جلسة التحقيق الأولى التي جرت الإثنين والثلاثاء الماضيين، بوحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف المصدر، أنّ التحقيقات ستشمل مستقبلا عددا من الشخصيات التي أثيرت أسماؤها خلال جلسات التحقيق الأولى، ومن بينهم سياسيون وأمنيون.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال محامٍ إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير مقاتلين إلى سوريا.

وفي الملف نفسه، سيمثل اليوم رئيس النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد إطلاق سراحه صباح يوم الأربعاء عقب نحو 12 ساعة من التحقيق داخل ثكنة بوشوشة، قرب العاصمة التونسية.

ويأتي التحقيق مع شخصيات سياسية حول ملف التسفير إلى بؤر التوتر بالتوازي مع تطورات وصفت بالمهمة لها علاقة بعدد من الشخصيات الأمنية، حيث سيتم التحقيق مع عدد من القيادات الأمنية البارزة التي كانت تتولى مناصب حساسة بوزارة الداخلية التونسية إبان حكومة ”النهضة“ التي رأسها حمادي الجبالي ثم علي العريض.

وترتفع وتيرة التحقيقات في ملف التسفير تزامنا مع تنفيذ عائلات شبان عالقين في بلدان بالخارج، مثل سوريا وليبيا والعراق وإيطاليا، تحركات احتجاجية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مطالبة باستعادة أبنائها.