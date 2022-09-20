تونس.. الإفراج عن الحبيب اللوز وبدء التحقيق مع الغنوشي في ملف "التسفير"

أطلقت النيابة العامة التونسية، اليوم الثلاثاء، سراح النائب في المجلس الوطني التأسيسي السابق الحبيب اللوز، بعد التحقيق معه في ملف تسفير شباب إلى مناطق القتال خلال فترة حكم الترويكا، بين 2011 و 2013، فيما بدء التحقيق مع زعيم حركة النهضة في الملف نفسه.

وقال مصدر قضائي تونسي في حديث لـ ”إرم نيوز“ إن ”إطلاق سراح اللوز لا يعني براءته في هذا الملف، وإنه سيتم استدعاؤه مجددًا لاستكمال التحقيق معه بهذا الخصوص“.

من جهة أخرى أشارت المصادر إلى ”بدء التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد تأجيله، فجر الثلاثاء، وأن التحقيق معه قد يستمر لساعات“.

وأضاف المصدر: ”القضاء سيستدعي خلال الساعات المقبلة، قيادات أخرى من حركة النهضة، وأخرى مقربة منها في إطار التحقيقات المتواصلة حول ملف التسفير“.

ويأتي ذلك بعد قرار احتجاز نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، الثلاثاء، في إطار الملف، في انتظار عرضه على النيابة العامة، الأربعاء.