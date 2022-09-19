مباحثات بين المغرب وأمريكا لتعزيز التعاون الأمني

بحث المدير العام للأمن المغربي ومراقبة التراب الوطني (المخابرات) عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين في العاصمة الرباط، مع مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز سبل تعزيز التعاون حيال التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية.

وأفاد بيان صادر عن المخابرات المغربية بأن المباحثات تناولت ”آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في البلدين ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بينهما، ومستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي“.

وتمحورت المباحثات، وفقًا للبيان المغربي، حول ”تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم، فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية“.

وتجسد المباحثات، بحسب البيان، ”المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله هينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وبالنظر إلى انتظامية واستمرارية اللقاءات بين الجانبين وتنسيق وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك“.

وأشار البيان المغربي إلى أن المباحثات تأتي ترجمة لمخرجات اللقاء الثنائي السابق الذي جمع حموشي بالمسؤولة الأمريكية هينز، على هامش زيارة العمل التي أجراها للولايات المتحدة الأمريكية يومي 13 و14 حزيران/يونيو الماضي.