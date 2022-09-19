5 أحزاب تونسية تعلن تشكيل "ائتلاف جديد" معارض لقيس سعيد

أعلنت خمسة أحزاب تونسية، اليوم الاثنين، عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد معارض للمسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد.

يأتي ذلك، قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة، وسط أزمة سياسية محتدمة بين رئيس البلاد، و المعارضة.

وأكد أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية حصول اتفاق على التوحد في ائتلاف سياسي جديد بين أحزاب؛ التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال، والقطب الحداثي.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، عن الزاوية تأكيده أن الأحزاب اتفقت على التشكل في ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى، مضيفا أن العمل جار على صياغة أرضية الائتلاف الجديد.

وأفاد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن الأحزاب الخمسة اتفقت على مقاطعة الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي المعدل الذي أعلنه رئيس البلاد.

ودعا الشابي الشعب التونسي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعزل نظام الرئيس قيس سعيد، مشيرًا إلى أهمية تكتل الأحزاب والمجتمع المدني ضد المسار الذي سنه رئيس الجمهورية لإنقاذ البلاد والعودة إلى الديمقراطية.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض في تونس، عصام الشابي، من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا خارجا عن السيطرة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها البلاد.

وقال الشابي، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“: ”بتنا نخشى من انفجار اجتماعي غير منظم لا تقدر كل من الدولة والمعارضة والنقابات على التحكم به وتأطيره، لأنه سيكون خارجًا عن سيطرة الجميع وبالتالي سيتحول إلى قوة تدميرية“.

وأضاف الشابي: ”إننا نحمِّل المسؤولية لمن يحكم اليوم“، متسائلا: ”ماذا فعل للحد من غلاء الأسعار؟ وماذا فعل في ملف مكافحة الفساد؟ وماذا فعل في مقاومة الاحتكار، والأزمة الاقتصادية التي حمَّل مسؤوليتها للمحتكرين والمضاربين؟ فالدولة هي التي تحتكر المواد والسلع المفقودة اليوم“.