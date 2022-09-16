ليبيا.. اعتقال تشاديين انتقاما لاحتجاز بلادهم 4 ليبيين اتهموا بـ"الصيد الجائر"

شنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا حملات اعتقال وصفت بأنها ”انتقامية“ ضد العمالة التشادية؛ رداً على اعتقال الحكومة التشادية أربعة ليبيين للاشتباه في قيامهم بالصيد الجائر لحيوانات مهددة بالانقراض.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه يتم القبض على مئات التشاديين واحتجازهم في شوارع بلدة أجدابيا الليبية لليوم التاسع، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص من قبل قوات مرتبطة بالجيش الوطني الليبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت السلطات التشادية 4 أشخاص من أجدابيا لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني وصيد أنواع نادرة من الظباء، ويعد الليبيون جزءا من شبكة تقوم بالصيد الجائر في شمال شرق تشاد منذ سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني ليبي قوله إن ما لا يقل عن 400 تشادي اعتقلوا منذ ذلك الحين من قبل لواء أجدابيا، بقيادة أيوب عيسى الفرجاني.

وقال المصدر إن ”الحملة لا تزال مستمرة.. يمكن أن تصل إلى نقطة قطع العلاقات مع تشاد إذا حدث أي شيء لليبيين الأربعة.“

وأشار إلى أن العديد من هؤلاء التشاديين مصابون بأمراض معدية، ”نحن نخطط لإعادتهم إلى تشاد لأن العديد منهم لا يملكون الأوراق الصحيحة للبقاء في ليبيا“.

وانتشرت صور المعتقلين الليبيين في تشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم جالسون على الأرض ومحاطون بالجنود.

وقد يواجه الرجال الأربعة عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات إذا أدينوا.

ويستهدف الصيادون في شمال شرق تشاد الأغنام البربرية (المعروفة في تشاد باسم Mouflon à manchettes) والطيور الجارحة وغزال الداما المهددة بالانقراض، وهو أكبر أنواع الغزلان في العالم ويتمتع جلده بقيمة عالية.

وتكافح تشاد الصيادين السودانيين والليبيين، الذين قتلوا بين عامي 2002 و 2010 حوالي 4000 فيل، وفقًا للأمم المتحدة.

ويوجد في ليبيا ما يقدر بنحو 50.000 عامل تشادي، يعمل معظمهم في مناجم الذهب والزراعة.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إنها بدأت مفاوضات مع تشاد للإفراج عن الليبيين الأربعة الذين اعتبروا أنهم دخلوا تشاد ”بالخطأ“، فيما امتنعت السلطات التشادية عن التعليق.