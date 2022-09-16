تونس.. وزير الداخلية يفتح تحقيقًا ضد نفسه بعد اتهامات فساد

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية، فضيلة الخليفي، اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمر بفتح تحقيق في شخصه بعد توجيه اتهامات له من قبل بعض الأطراف السياسية.

ونقلت إذاعة ”شمس أف أم“، عن الخليفي قولها، إنه تم فتح التحقيق بطلب من وزير الداخلية ”إيمانا منه بعلوية تطبيق القانون“، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس.

وشددت الخليفي على أن نتائج التحقيق كانت سلبية وعلى أن التهم الموجهة إليه غير صحيحة.

ولم تكشف وزارة الداخلية التونسية، عن تفاصيل التهمة التي أمر توفيق شرف الدين فتح تحقيق ضد نفسه بشأنها، لكن مسؤولا أمنيا تونسيا، أكد أن المزاعم تتعلق بشائعات استهدفت الوزير التونسي، خلال الآونة الأخيرة، تدعي حيازة أملاك غير مشروعة فضلا عن اتهامات بالحصول على رشاوى.

وبين المسؤول الأمني بوزارة الداخلية، أن الوزير التونسي طلب فتح تحقيق في شأنه صلب وزارة الداخلية وتبين أن هذه المعطيات ”خاطئة ومحض افتراءات لا تمت للواقع بصلة“.

وأضاف أن وزير الداخلية لم يقتصر على تحقيق وزارة الداخلية بل توجه بطلب لوزارتي أملاك الدولة والمالية لأجل التحري في شأنه حيث تبين أن ما يتم ترويج له معطيات هدفها مغالطة الرأي العام.