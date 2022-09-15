الرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية

قالت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

وصدر في الجريدة الرسمية، يوم الخميس، الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022، المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

ويدعى الناخبون، وفق الفصل الأوّل لهذا الأمر، يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما يدعى الناخبون المقيمون في الخارج أيّام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

ويأتي هذا الإعلان عقب دعوة الهيئة العليا للانتخابات رئاسة الجمهورية إلى الإسراع في إصدار القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق.