البرلمان الليبي يعين عبدالله أبو رزيزة رئيسا جديدا للمحكمة العليا

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، عن تسمية عبدالله أبو رزيزة رئيسا جديدا للمحكمة العليا خلفا للمستشار الحالي محمد الحافي.

وقال صالح خلال جلسة مغلقة للبرلمان الليبي عُقدت في مدينة بنغازي شرقي البلاد، إن ”عملية تسمية أبو رزيزة تمت بالإجماع من قبل النواب الحاضرين، في خطوة قد تؤجج التوتر بين القضاة والبرلمان“.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شغل أبو رزيزة منصب رئيس مركز الخبرة القضائية.

وتنافس أبو رزيزة على المنصب مع 6 مرشحين هم: الرئيس السابق للمحكمة المستشار محمد القمودي الحافي، والمستشارون المبروك عبدالله الفاخري، وخليفة سالم الجهمي، ومحمد أحمد الخير، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.

وينحدر أبورزيزة من جنوب ليبيا المعروف تاريخيا بإقليم فزان، وهو عضو دائرة بالمحكمة العليا منذ سنة 2017.

كما شغل الرجل منصب رئيس مركز الخبرة القضائية، وخلال رئاسته لهذا المركز سعى إلى تطوير الإدارات التابعة له، حيث قام بتدشين عدد من الإدارات على غرار إدارة الخبرة الجنائية المختصة في عدة جرائم مثل الحرائق والمتفجرات والأسلحة.

وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية، حيث تمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية ومحكمة نقض، في القضايا ذات الطابع المدني والتجاري وعلى مستوى الأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري.

كما تختص المحكمة أيضا في النظر بالطعون الانتخابية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية وقضائية، عن مساع تقودها قوى سياسية في ليبيا، لإقناع مستشاري المحكمة العليا بالإطاحة برئيس المحكمة المستشار محمد الحافي، واختيار بديل عنه، في محاولة لتهدئة الأجواء مع البرلمان.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه القوى استشعرت خطر انقسام المؤسسة القضائية الذي بات أقرب من أي وقت مضى بعد أداء المستشارين الجدد لليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، وهو ما دفعهم للتحرك“.