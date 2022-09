رئيس كينيا الجديد يعلن إلغاء الاعتراف بالبوليساريو والشروع بطرد أعضائها من البلاد

أعلن رئيس الجمهورية الكينية الجديد وليام روتو، مساء اليوم الأربعاء، سحب بلاده الاعتراف بجمهورية البوليساريو والشروع في إنهاء وجودها في البلاد، في خطوة تعد انتصارًا مهمًا للدبلوماسية المغربية.

وقال الرئيس روتو – والذي تم انتخابه قبل أيام، وأدى اليمين الدستورية الثلاثاء- في تغريدة على ”تويتر“، إن بلاده ”تلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وستشرع في خطوات إنهاء وجود هذا الكيان في البلاد“.

وتلقى الرئيس الكيني رسالة تهنئة من الملك محمد السادس سلّمها له وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في القصر الرئاسي بنيروبي.

وشدد روتو في تغريدة أخرى على أن بلاده ”تؤيد إطار عمل الأمم المتحدة باعتباره الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء“.

Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara. pic.twitter.com/8ax4TBvenS

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 14, 2022