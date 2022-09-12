لانتحاله صفة دبلوماسي.. الجزائر تحرك دعاوى قضائية للقبض على بلحاسني يعقوب

بدأت السلطات الجزائرية في تحريك دعاوى قضائية ضد شخص جزائري يدعى بلحاسني يعقوب، ينتحل صفة ”دبلوماسي“ و يتواجد باليونان و ذلك تمهيدا لترحيله بتهمة الاحتيال.

و أفادت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، بإطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات يعقوب الذي قالت إنه ينتحل صفات نظامية، في انتظار ترحيله إلى الجزائر.

و لم توضح الوكالة الصفة التي ينتحلها يعقوب، لكن تصريحات سابقة أدلى بها كان يقدم نفسه خلالها بصفة دبلوماسي جزائري، و مستشار خاص معني بالأمن و السياسة الخارجية بدائرة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

و حسب الوكالة ذاتها، فإن يعقوب متهم بالضلوع في جرائم النصب والاحتيال ضد وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية، انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بابجزائر، قد وجهت شهر يوليو/تموز الماضي نداء، دعت فيه ضحايا المتهم بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى الاتصال بالسلطات لتقديم شكاوى ضده.

وأوضحت النيابة في ندائها أن المتهم، له سوابق قضائية وينشط انطلاقا من اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بسلب مبالغ مالية منهم، بعد انتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، وفق الوكالة.