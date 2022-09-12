"الرئاسي الليبي" يطلق مبادرة للعودة إلى نظام المحافظات

أطلق المجلس الرئاسي في ليبيا مبادرة للحد من الضغط على العاصمة طرابلس التي تشهد صراعا على السلطة التنفيذية، تتمثل في العودة إلى نظام المحافظات وسط ترحيب من قبل عدة أطراف.

وقال بيان صادر عن المجلس، يوم الاثنين، إن ”رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركز وحكماء وأعيان المدينة رحبوا بمبادرة عضو المجلس موسى الكوني التي دعا فيها إلى اللامركزية في الحكم والعودة إلى نظام المحافظات“.

وأكد الكوني أن ”المبادرة التي قدمها تسعى إلى تخفيف العبء على العاصمة“ التي أضحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها.

وقدم الكوني تعازيه يوم الاثنين لأهالي ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بسبب محاولة رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا دخولها لمباشرة مهامه من هناك، وسط رفض خصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وقال الكوني إن ”طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، والتي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة“، لافتا إلى أن ”أي مشروع وطني لو تم تبنيه في طرابلس من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذى به في كل مناطق ليبيا“.

وأكد أن زيارته للمجلس البلدي طرابلس المركز ”تأتي تأكيدًا لثقته الكبيرة في أن يكون له الدور البارز خلال المرحلة الراهنة لقيادة مخارج ناجعة لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد“.

وبين أن ”خبراء وحكماء طرابلس يملكون القدرة على تقديم رؤى من شأنها أن تساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها بالتعاون مع المجلس الرئاسي، ليكون الحل ليبي-ليبي“.

وشدد عضو المجلس الرئاسي على ”أن نظام المحافظات يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي“.