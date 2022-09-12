توقيف رجل أعمال مقرب من "النهضة" بسبب تسفير تونسيين إلى "بؤر التوتر"

أوقف القضاء التونسي، اليوم الإثنين، البرلماني السابق ورجل الأعمال المقرب من حركة النهضة الإسلامية محمد فريخة ومسؤولين أمنيين سابقين؛ على خلفية ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا (2012 – 2013).

وذكرت إذاعة ”موزاييك أف أم“ أن ”النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت اليوم لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية“.

وأضافت أن ”القرار القضائي جاء على خلفية امتلاكه سابقا شركة طيران، وأن القرار شمل أيضا المسؤولين الأمنيين السابقين المقربين بدورهما من حركة النهضة الإسلامية، عبدالكريم العبيدي وفتحي البلدي“.

وألقى الأمن التونسي القبض على العبيدي والبلدي وأحالهما على النيابة العامة التي قررت إبقاءهما رهن السجن الاحتياطي.

وكانت السلطات الأمنية ألقت، الأربعاء الماضي، القبض على عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي يشتبه في تورطها بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا.

وقالت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“، إن ”من بين الموقوفين النائب في البرلمان المنحل رضا الجوادي وزميله النائب السابق محمد العفاس والقيادي السابق في حركة النهضة مختار الجبالي“، موضحة أن ”الساعات المقبلة قد تطيح بشخصيات سياسية ودينية بارزة من حركة النهضة متورطة في الملف الذي لطالما دعت قوى تونسية إلى فتحه؛ نظرا لارتباطه الوثيق بالاغتيالات السياسية وغيرها من القضايا“.

وأفادت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة مسدي التي كانت من أوائل الذين أثاروا ملف التسفير بأنه ”جرى الاستماع لشهاداتها بخصوص ملف التسفير، منذ شهر شباط/فبراير الماضي لمدة 12 ساعة“.

وتابعت مسدي، وهي الرئيسة السابقة للجنة التحقيق بشبكات التسفير، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنها ”قدمت الوثائق والأدلة التي تؤيد الملفات التي قدمتها إلى القضاء، وهي أدلة تؤكد تورط حركة النهضة في شبكات التسفير، وأن القضاء انطلق في إرسال الاستدعاءات والاستماع للمتهمين، ولن يستثني أحدا“، مبينة أن ”هناك أطرافا عدة سيتم استدعاؤها؛ لأن الملف تضمن أسماء كثيرة حتى يقع الكشف عن مدى تورط الترويكا في جرائم تسفير الشباب“.

وحول الإيقافات الحالية قالت مسدي إنه ”تم الاستماع لعدد من قيادات النهضة، منهم وزير الشؤون الدينية السابق نوردين الخادمي ومختار الجبالي، وتم الإبقاء عليهما في حالة سراح، كما تم الاحتفاظ بفتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي“.