وفد عسكري مغربي يزور إسرائيل للمشاركة بمؤتمر دولي

توجه وفد عسكري مغربي إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد ما بين 12 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري في تل أبيب.

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الإثنين، بأن ”الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، توجه إلى إسرائيل مرفوقا بوفد عسكري“.

وتندرج المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، ضمن إطار متعدد الأطراف بهدف تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة، وفق البيان المغربي.

وأضاف البيان: ”كما تهدف هذه المشاركة إلى إرساء أسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري“.

وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.