اتحاد "علماء المسلمين" يعين حبيب السقاف رئيسا له خلفا للريسوني

تولى حبيب سالم السقاف، رسميا، رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حتى نهاية الدورة الحالية، وذلك خلفا لأحمد الريسوني الذي استقال مؤخرا على خلفية تصريحات أثارت جدلا واسعا.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسميا، في بيان نشره على موقعه وعبر حساباته بمواقع التواصل، تعيين مجلس أمنائه لحبيب سالم السقاف رئيسا له.

جاء ذلك عقب قبول ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ استقالة رئيسه السابق أحمد الريسوني، بعد أيام من جدل واسع سببته تصريحات أدلى بها، اعتبرت مسيئة وتحريضية بحق الجزائر وموريتانيا.

وكشف الريسوني، في وقت سابق، أن قرار استقالته جاء ”حفاظا على حريته وتمسكا بمواقفه وآرائه الراسخة التي لا تقبل المساومة“.

وقال في رسالة له: ”تمسكا مني بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط، فقد قررت تقديم استقالتي من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“.

وكان الريسوني قد دعا للجهاد من أجل تنظيم مسيرة مشابهة لـ“المسيرة الخضراء“ في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف الجزائرية.

كما قال في حوار بثه موقع ”بلانكا بريس“ إن ”وجود موريتانيا نفسها خطأ، فضلا عن الصحراء، على المغرب أن يعود إلى ما قبل الغزو الأوروبي“، مشيرا إلى أنه ”من الخطأ معالجة ملف الصحراء بمعزل عن شعب الـ35 مليونا، لو يدعوهم جلالة الملك (محمد السادس) إلى الجهاد سواء بالمال أو بالنفس لتنظيم مسيرة مثل المسيرة الخضراء نحو الصحراء المغربية وتندوف“.