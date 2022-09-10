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عقيلة صالح ونجل حفتر يصلان إلى الدوحة في زيارة رسمية إلى قطر
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 16:35 GMT

عقيلة صالح ونجل حفتر يصلان إلى الدوحة في زيارة رسمية إلى قطر

وصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة نادرة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "وصل إلى الدوحة اليوم سعادة

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المصدر: إرم نيوز

وصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة نادرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“: ”وصل إلى الدوحة اليوم سعادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا الشقيقة في زيارة إلى البلاد“.

وبحسب الوكالة، فقد ”كان في استقبال سعادته والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وسعادة السيد خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، وسعادة السيد محمد مصطفى اللافي سفير ليبيا لدى الدولة“.

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وأظهرت صور متداولة للحظة الاستقبال في مطار الدوحة مشاركة نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ”بلقاسم“ ضمن الوفد المرافق لعقيلة صالح.

كان عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي قال أمس الجمعة إن رئيس المجلس عقيلة صالح سيبدأ غدا (اليوم) السبت، زيارة إلى دولة قطر ويلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لـ“إنهاء الخلاف“ بين الجانبين.

وأضاف العرفي، وفق وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن زيارة صالح إلى الدوحة تأتي ”بدعوة رسمية كان قد تلقاها من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال لقائهما في تركيا في 2 أغسطس/ آب المنصرم“.

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