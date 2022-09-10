السلطات التونسية تمنع اجتماعا لشباب حركة "النهضة"

قالت حركة ”النهضة“ التونسية، اليوم السبت، إن السلطات منعت عقد المجلس الوطني لشباب الحركة الذي كان من المنتظر تنظيمه اليوم السبت وغدا الأحد بمحافظة المهدية بالساحل التونسي.

واتهمت الحركة في بيان نشرته على صفحتها عبر ”فيسبوك“ محافظ المهدية بـ ”تعمد منع نشاط الحزب بتعليمات من وزير الداخلية نفسه“.

وأشارت إلى أن السلطات بمحافظة المهدية مارست ضغوطا على صاحب المبنى الذي كان سيحتضن الاجتماع، عبر استدعائه لدى مركز الأمن وإرسال فرق المراقبة الصحية ومصالح الرقابة بالإدارة الجهوية للتجارة للضغط عليه لمنع إقامة هذا النشاط.

وأكدت الحركة أنها قامت بالإجراءات القانونية اللازمة قبل تنظيم الاجتماع، وأنها أبلغت السلطات الجهوية بمحافظة المهدية بهذا النشاط ولم تتلق أي اعتراض على ذلك.

وأكّد مصدر أمني بمحافظة المهدية لـ ”إرم نيوز“، أنّ السلطات تلقّت إعلاما من حركة ”النهضة“ بتنظيم نشاط حزبي، غير أنّ المكان المخصص لتنظيم الاجتماع غير مؤهّل لذلك، لا سيما أن الاجتماع يستقطب مئات من المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح المصدر، أنّ المنع لم يكن لأسباب سياسية ولا يمثّل ضربا لحرية الاجتماع والعمل السياسي، وإنما جاء لدواع أمنية ولمخالفة المكان المخصص للاجتماع للشروط الواجب توفّرها لتأمين الاجتماعات الحزبية، بحسب تأكيده.

وسبق أن نظمت حركة ”النهضة“ التونسية اجتماعات لمكتبها التنفيذي وتظاهرات في الشارع بالاشتراك مع قوى أخرى معارضة، دون أن تتعرّض للمنع من السلطات التونسية.

وتنفي الحكومة التونسية أن تكون قد وضعت مخططا لضرب العمل الحزبي وتؤكد أنّ الاجتماعات الحزبية تجري وفقا للقوانين الجاري بها العمل في البلاد.